حظك اليوم برج العذراء الجمعة 9-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء هو شخص رومانسي وعملي في ذات الوقت، إذ إنه محبًا للعمل بشكل كبير، ويرفض الكسل أو الراحة دون داعي، ويحب التفكير جيدًا قبل اتخاذ أي قرار على الصعيدين العائلي والمهني، أو في حالة كان الأمر يتعلق بحياته المستقبلية، وهو أيضًا شخص حساس، ويحب أن يبتعد عن الأضواء، وكثيرًا ما يفضل البقاء وحيدًا.

ولمتابعي توقعات الأبراج والفلك، ترصد «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات اليومية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، توقعات حظك اليوم، وذلك على الصعيدين المهني والعاطفي لمولود برج العذراء، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، القمر في مواجهتك وهذا قد يتسبب في ظهور مسألة قانونية، وعليك اليوم أن تبحثها مع ذوي الخبرة، وانتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تؤكد «فؤاد»، أن مولود برج العذراء، إذا كان متزوجًا، فيجب أن يشرح مطالبه بهدوء إذا أراد أن تُلبى رغباته، وفق حظك اليوم.

مشاهير برج العذراء

يوجد الكثيرين من المشاهير ينتمون إلى هذا البرج، منهم المطرب الرومانسي كاظم الساهر، والفنانة منة فضالي، وكلا من الفنانين خالد النبوي ومصطفى فهمي.