حظك اليوم برج العذراء الخميس 9-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء محب للعمل بشكل كبير، كما أنه يرفض الراحة أو الكسل بلا داعي، ومن المعروف عن مولود برج العذراء أنه من الشخصيات التي تفكر جيدا قبل اتخاذ أي قرار، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بحياته المستقبلية، كما أنه شخص حساس بصورة مفرطة، وغالبًا ما يحب أن يبتعد عن الأضواء، لذا فهو يفضل البقاء وحيدًا.

ولمحبي ومتابعي توقعات الأبراج والفلك، تنشر «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم، وذلك على الصعيدين المهني والعاطفي بالنسبة لمواليد برج العذراء، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، أن القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة كبيرة، ولهذا قد يحملك المحيطين بك الكثير، نظرًا لأنك قادر على الكثير، فقط انتبه لحقوقك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تؤكد «فؤاد»، أن مولود برج العذراء يتحمل اليوم جميع مسؤولياته بصدر رحب، كما أنه يستطيع أن يوازن بين حياته الشخصية والعائلية، وفق حظك اليوم.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد الكثير من المشاهير إلى هذا البرج، منهم مطرب الرومانسية كاظم الساهر والمطرب وائل كافوري، بالإضافة إلى الفنانة منة فضالي، وكلا من الفنانين مصطفى فهمي، وخالد النبوي.