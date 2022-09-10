حظك اليوم برج العقرب السبت 10-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يخبر الفلك اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، مولود برج العقرب بأنه مع الشريك سيجد القمر مكتملا، وهذا يعده بأوقات سعيدة وفي محيط عمله ومع زملائه أيضا الوضع الفلكي داعم، هكذا كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم لهذا المولود الذي يكره التقرب من الأشخاص السلبية، أو الشخصيات المتشائمة.

كما يرفض مولود برج العقرب الخيانة بكافة أشكالها ويفضل الهدوء والمكان المعتم، كما أنه من الشخصيات الغامضة ومع ذلك فهو صادق ومخلص، ومن بين مشاهير هذا البرج الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، وتشارلز ملك بريطانيا الجديد، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، وخالد سليم، وماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.

وتنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، لمواليد برج العقرب وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العقرب اليوم، الوضع الفلكي يدعم تقدُّم أعمالك، وتندمج بسرعة في علاقتك بالآخرين.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر المكتمل في منزل الحب يعدك بعلاقات عاطفية طيبة وتتعامل بود.