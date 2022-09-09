حظك اليوم برج العقرب الجمعة 9-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب، شخص طيب القلب، ويحب تقديم المساعدة للآخرين، ويرفض أن توجه إليه أي إساءة، حيث أنه لا يغفر بسهولة، ولا يسامح من أساء إليه.

ومن خلال السطور التالية، يرصد «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات اليومية لحركة الأبراج والفلك، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي بالنسبة لمواليد برج العقرب اليوم، القمر في منزلك الخامس، وهذا سوف يمدك اليوم بحماس كبير وقد تشعر بتجدد الحياة، فقط انتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، أكدت «فؤاد»، أن فينوس في منزل الأصدقاء تولد بداخلك كنزًا من المشاعر لشريك حياتك أو من تحب، حيث تستطيع من خلاله أن تعبر عن مشاعرك بسلاسة، وفق حظك اليوم.

عيوب برج العقرب

ومن أبرز العيوب المعروفة عن مولود العقرب، أنه شخص شديد الغيور والعناد، ويحرص بشكل دائم ومستمر أن يكون مسيطرًا في علاقته العاطفية، لذا فهو يصطدم بالعديد من المحيطين به.