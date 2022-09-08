حظك اليوم برج العقرب الخميس 8-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج العقرب من أصحاب القلوب الطيبة، رغم الشائع عنهم بأنهم أصحاب صفات سئية، كما أنهم يحاولون دائمًا تقديم المساعدة للآخرين، وهم أيضا لا يغفرون الإساءة بسهولة، كما أنهم لا يسامحون من أساء إليهم، إلا بعد الحصول على حقوقهم.

ومن خلال السطور التالية، يعرض موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات اليومية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي بالنسبة لمواليد برج العقرب اليوم، إن القمر وزحل معاكسان وقد يتسببان لك في نزاع عائلي أو مهني، لهذا عليك أن تكون مستعدًا للقيام بخطوة نحو الإصلاح مع الانتباه لحقوقك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»، إنك قد تشعر اليوم بالقلق مولود برج العقرب؛ لأمر يخصك أو يخص أحد الأشخاص المقربين منك، لهذا عليك أن تهدأ وتُحسن التصرف، وفق حظك اليوم.

عيوب برج العقرب

ومن أبرز عيوب مولود العقرب، أنه شخصية غيورة وعنيدة، ويحرص دائما على أن يكون هو المسيطر دائمًا حتى في علاقته العاطفية، لذا فهو يصطدم بالعديد من المحيطين به.