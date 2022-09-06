6 خدمات مجانية من البنوك بمناسبة عيد الفلاح.. باقٍ 10 أيام

تواصل البنوك المصرية، إتاحة العديد من الخدمات المصرفية بشكل مجاني، حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري، ضمن مبادرة الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري بمناسبة عيد الفلاح المصري، الذي يوافق يوم 1 سبتمبر من كل عام.

وأعلنت بنوك «مصر، البركة، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الأسكندرية، Saib، قطر الأهلي الوطني، العربي الأفريقي الدولي، قناة السويس، وبنك ABC»، طرح عدد من الخدمات بدون رسوم إدارية اعتبارًا من يوم 1 سبتمبر وحتى منتصف الشهر، احتفالًا بهذه المناسبة.

حساب توفير وبطاقة خصم فوري ومحفظة إلكترونية

تضمنت قائمة الخدمات المصرفية التي طرحتها البنوك بشكل مجاني: فتح حساب جاري أو توفير بدون رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحساب، الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانًا، فتح محفظة إلكترونية، وفتح حسابات التوفير مجانًا دون الحاجة إلى موافقة ولى الامر، إلى جانب إصدار بطاقة الخصم الفوري هي الأخرى دون رسوم، والاشتراك في الخدمات الرقمية مجانًا.

بطاقة ائتمانية بدون رسوم واسترداد أموال

وأتاحت البنوك أيضًا، الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي من البنوك، واسترداد 20% من أول عملية تحويل بالمحافظ الإلكترونية، كما وفرت بعضها إمكانية فتح الحسابات عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى الفرع.

تستهدف المبادرة التي يرعاها البنك المركزي المصري في عيد الفلاح، جذب المزيد من العملاء تحت مظلة الشمول المالي، وتشجعيهم على الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر توفير الخدمات المذكورة بشكل مجاني، وخاصة شريحة المزارعين وغيرهم.