الحكومة تهنئ مزارعي مصر بـ«عيد الفلاح»: نقدر دورهم لتحقيق الأمن الغذائي

وجّه مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة لفلاحي ومزارعي مصر بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الفلاح الذي يحل في التاسع من سبتمبر، مؤكدا تقدير الدولة البالغ للفلاح المصري الأصيل، وتثمين دوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي.

مجلس الوزراء: مستمرون في تقديم كافة جوانب الدعم للفلاح المصري

وأكد مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه قبل قليل، استمرار الحكومة في تقديم جوانب الدعم كافة للفلاح المصري، لتوفير المستلزمات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي، والارتقاء بمستوى معيشة المزارع.

الحكومة: نشجع المزارعين على توريد وزراعة القمح

ولفتت الحكومة إلى ما تم إصداره في الاجتماع السابق، بشأن اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه للموسم المقبل «توريدات عام 2023»، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.