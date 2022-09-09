إعادة فتح شواطئ العجمي بعد غلقها 3 أيام.. والمصايف: لا تتوغلوا

أعادت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية فتح شواطئ القطاع الغربي «شواطئ العجمي» مجددًا بعد غلق دام لـ3 أيام خلال نوة غسيل البلح التي تسببت في رفع الرايات الحمراء وغلقها بسبب ارتفاع الأمواج، قبل أن يتم تغيير الرايات اليوم بالصفراء بدلاً من الحمراء، وإتاحة نزول المواطنين إلى البحر عبر تلك الشواطئ ولكن بحذر شديد، حيث إن ارتفاع الأمواج متوسط.

وبحسب التقرير اليومي من مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فإنه قد تم رفع الرايات الخضراء والصفراء على شواطئ القطاع الشرقي وذلك مع تحسن حالة الطقس اليوم في الإسكندرية وتوسط ارتفاع الأمواج، حيث يُسمح بالنزول مع الأخذ في الاعتبار عدم التوغل في المياه والالتزام بالسباحة في المساحات الآمنة المحددة من قبَل رجال الإنقاذ والانتباه للأطفال.

رفع الرايات الصفراء على شواطئ العجمي

ورفع المفتشون الراية الصفراء على شواطئ القطاع الغربي مع ارتفاع منسوب المياه وطالبوا بتوخي الحذر أثناء السباحة والاستماع الى تعليمات رجال الإنقاذ للحفاظ على الأرواح.

مصايف الإسكندرية تدعو المصطافين للاستمتاع بالشواطئ

وتابعت مصايف الإسكندرية في بيانها للمصطافين: «مع نسمات الخريف الخفيفة في ثاني جمعة من سبتمبر ندعوكم لقضاء أفضل أوقات العام على شواطئ الإسكندرية»، لافتين إلى أن درجة الحرارة اليوم 30 درجة مئوية، وما زالت نسبة الإشغال منخفضة في انتظار محبي بحر الإسكندرية في سبتمبر.