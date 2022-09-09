تحسن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الجمعة.. هدوء في الأمواج والرياح 

تحسن ملحوظ يشهده طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، من حيث انخفاض معدلات ارتفاع الأمواج وشدة سرعة الرياح التي ضرب عروس البحر الأبيض المتوسط منذ 3 أيام، مع ارتفاع درجات الرطوبة والحرارة، وعودة الموجة الحارة من جديد على المدينة الساحلية.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم الجمعة

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم الجمعة 9 سبتمبر بلغت 30 درجة مئوية صباحًا، بينما المحسوس 33 درجة مئوية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية علي البحر المتوسط، وتبلغ معدلات ارتفاع الأمواج ما بين منخفضة ومتوسطة بمقدار من 1 إلى 1.5 متر.

إجراءات على شواطئ الإسكندرية بسبب الطقس

يأتي ذلك بعدما أغلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، شواطئ العجمي على مدار 3 أيام بسبب ارتفاع الأمواج خلال نوة غسيل البلح، فيما عادت الرايات الخضراء لترفرف على شواطيء القطاع الشرقي مرة أخرى بعد تحسن الأحوال الجوية.

وتنشط الرياح على معظم الأنحاء؛ مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبه ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى؛ مما يعمل على تلطيف الأجواء، ويجعل الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية وشمال الدلتا .