هالة صدقي عن تكريمها بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: سعيدة باستمراره

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اختيار الفنانة هالة صدقي لتكريمها في الدورة الثانية عشرة والمقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 9 فبراير 2023 في مدينة الأقصر.

هالة صدقي: معزة خاصة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وقالت الفنانة هالة صدقي في بيان لها إنها سعيدة للغاية بهذا التكريم: «مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية له معزة خاصة لدي فقد ولد هذا المهرجان على يدينا أنا ومجموعة من الفنانين الداعمين له منذ بداياته وأنا كنت من أوائل الداعمين له والحاضرين دوراته الأولى لاقتناعي بفكرته وخصوصيته».

هالة صدقي تتحدث عن تكريمها

وتابعت صدقي: «سعيدة جدا برسوخه واستمراره برغم خروجه في توقيت عصيب عام 2011، وأنا متحمسة جدا وداعمة لهذا المهرجان لأنه يربطنا بأفريقيا ومن خلاله نشاهد سينما بعيدة عنا نتعرف عليها وعلى ثقافات وهموم الشعوب الأفريقية المختلفة، فهو يشكل عمقا ثقافيا فنيا سينمائيا كبيرا».

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان الكبير محمود حميدة، وأسسته وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من الوزارات المصرية للثقافة والسياحة والشباب والخارجية، كما يحظى المهرجان بدعم من نقابة المهن السينمائية، وبرعاية البنك الأهلي، وهيئة تنشيط السياحة وشركة أوراسكوم.