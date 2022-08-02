هالة صدقي تنشر صورتها في الطفولة مع والدتها: «ولا عمرك غبتي عني»

نشرت الفنانة هالة صدقي، صورة تجمعها وهي طفلة صغيرة مع والدتها في الذكرى السنوية الثالثة لرحيلها، واستعادت من خلالها ذكرياتها منذ طفولتها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، ووصفت نفسها بأنَّها «حبيبة أمها».

وعبّرت هالة صدقي، عن حبها الشديد لوالدتها، وكتبت تعليقًا على الصورة التي جمعتهما سويًا، بتأكّيدها أنَّ والدتها لم تغب عن بالها لحظة واحدة «حبيبتي أنا، ولا عمرها غابت عني دقيقة، يا أجمل أم وطبعًا معاها أجمل بنت حبيبة أمها، الله يرحمها».

هالة صدقي عن جذور والدتها: صعيدية

وكانت شائعات حاصرت هالة صدقي، بأن والدتها من جذور فلسطينية وليست مصرية، الأمر الذي دعاها للرد وتصحيح المعلومة، بتأكيدها أن شرف لها انتماء والدتها لأي بلد عربي، ولكن هذه المعلومات التي يتم تداولها ليست صحيحة.

وأشارت إلى أنه بالرغم من والدتها شقراء البشرة، ولكنها من جذور صعيدية، وكذلك والدها صعيدي من محافظة المنيا، «أصلي صعيدي وافتخر».

وكثيرًا ما كانت تحرص هالة صدقي، الحديث عن والدتها التي تولت تربيتها وأبناءها والإنفاق عليهم، ووصفتها بأنها كانت الأم والأب في نفس الوقت، وأشارت إلى أنها وضعت أموالها في البنوك هبة منها لأحفادها.

توفيت والدتها عام 2019

ودائمًا ما كانت تصف والدتها بأنها تمثل كل شئ في حياتها، وصديقتها المقربة في الحياة، وكل ما كانت تفعله معه في صغرها، حرصت على أن تقوم به مع أطفالها وتكون مثل أمها في التربية.

وأوضحت هالة صدقي أنها اقتبست من شخصية والدتها الحقيقية في الدور الذي جسدته في فيلم هى فوضى، من خلال المعلمة الفاضلة، مشيرة إلى أنها كانت بمثابة العمود الفقري لها وأعظم إنسانة في حياتها.

ونشرت صورة لوالديها في حفل زفافهما، ووصفت أمها بأنها كانت أحلى عروسة «الذكرى السنوية الثالثة لأجمل عروسة، أمي الغالية الحبيبة، الله يرحمك يا أجمل أم، بحبك».