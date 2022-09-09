مصرع شاب سقط من قطار الصعيد في قنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من قطار الصعيد، وبالتحديد على مزلقان عزبة العرب بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة في دائرة مدينة نجع حمادي.

بلاغ بمصرع شاب إثر سقوطه من قطار الصعيد

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بمصرع شاب إثر سقوطه من قطار الصعيد على غفلة على مزلقان عزبة العرب بمركز نجع حمادي.

على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع، «خالد.م.م»، 22 عاماً، مقيم قرية أبو مناع بحري بمركز دشنا، إثر سقوطه من القطار 159 المتجه من أسوان إلى القاهرة، على مزلقان عزبة العرب بمركز نجع حمادي.

الشاب سقط من قطار الصعيد في نجع حمادي

وتبين بحسب التحريات، أن الشاب أثناء تواجده على أحد أبواب عربات القطار ، انزلقت قدمه، مما أدى إلى سقوطه ووفاته في الحال، وجرى نقله على مشرحة المستشفى.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلب تحريات المباحث، وانتداب مفتش الصحة في نجع حمادي لمعاينة الجثة داخل المشرحة وعرض التقرير لإصدار قرار بالدفن.