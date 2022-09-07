مصرع شخص مجهول الهوية أسفل قطار الصعيد بمحطة دشنا

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمه قطار على محطة سكة حديد دشنا، شمال محافظة قنا، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغًا يفيد بمصرع شخص مجهول الهوية، صدمه قطار الصعيد أثناء عبوره شريط السكة الحديد في محطة دشنا، شمال المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص مجهول الهوية، يبلغ من العمر 45 عاما، صدمه قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد برصيف محطة دشنا.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا

وتبين بحسب تحريات الأجهزة المعنية، أن الشخص أثناء عبوره المزلقان تفاجأ بالقطار وصدمه، وتحولت جثته إلى أشلاء، وقام رجال الإسعاف بجمع الجثة ووضعها في السيارة، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى دشنا.

وتجمع المباحث التحريات لمعرفة هوية الشخص الذي توفي، وخاصة مع عدم العثور على أوراق ثبوتية معه.

وقال مصدر مسؤول في هيئة سكك حديد قنا، إن حركة قطارات السكة الحديد في الاتجاهين القبلي والبحري لم تتأثر بالحادث، والقطارات تسير بشكل طبيعي، وخاصة أن هذه الفترة الحركة قليلة.

انتداب الطب الشرعي

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، التي طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، كما طلبت انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب الوفاة.