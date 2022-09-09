أماكن معارض «كلنا واحد 2022» لمستلزمات المدارس بجميع محافظات الجمهورية

يرغب العديد من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية في التعرف على أماكن معارض مبادرة «كلنا واحد 2022»، وتحديداً فعاليات المرحلة الـ 23 والتي توفر مختلف مستلزمات المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 والمقرر له مطلع شهر أكتوبر المقبل، لذا تستعرض «الوطن» بالتفاصيل أماكن معارض كلنا واحد 2022 لمستلزمات المدارس على مستوى الجمهورية.

إطلاق فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة كلنا واحد

وأطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة كلنا واحد مطلع شهر سبتمبر الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي من المقرر أن تستمر على مدار شهر كامل، وتوفر هذه المرحلة كافة متطلبات المدارس سواء أدوات مدرسية أو أحذية أو الزي المدرسي، ومن خلال أسعار مخفضة عن الأسواق بالخارج بنسبة 30%، تزامنًا مع الاستمرار في توفير مختلف السلع الأخرى سواء الغذائية أو غير الغذائية وبأسعار مخفضة عن الأسواق بالخارج أيضاً بنسب تصل إلى 60%.

أماكن معارض كلنا واحد 2022 لمستلزمات المدارس

وأعلنت وزارة الداخلية عن توفير مختلف مستلزمات المدارس في 814 منفذًا، مع عدد 6 معارض رئيسية، بالإضافة إلى عدد 17 معرضًا فرعيًا، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.

وأتاحت «الداخلية» خريطة بأماكن معارض كلنا واحد 2022 لمستلزمات المدارس في جميع محافظات الجمهورية من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، ويمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

ويمكن الوصول إلى باقي الجداول الموضح بها أماكن معارض كلنا واحد من خلال الضغط على هذا الرابط.

وتأتي المرحلة الـ 23 من مبادرة كلنا واحد بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالإضافة إلى العديد من الموردين أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال كل من المستلزمات والأدوات المدرسية من أجل المشاركة في المبادرة.