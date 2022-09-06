أماكن منافذ بيع مبادرة «كلنا واحد» 2022 في القاهرة.. خصومات تصل إلى 60%

يرغب العديد من المواطنين، في معرفة أماكن منافذ بيع مبادرة «كلنا واحد» 2022 في القاهرة، التي أعلنت وزارة الداخلية إطلاق فعاليات المرحلة الـ 23 منها يوم 1 من شهر سبتمبر الجاري، ويستطيع من خلالها المواطنون الاستفادة بخصومات تصل إلى 30% على مختلف مستلزمات المدارس.

وتستعرض «الوطن» بالتفاصيل أماكن منافذ بيع مبادرة «كلنا واحد» 2022 في محافظة القاهرة، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

أماكن منافذ بيع مبادرة «كلنا واحد» 2022 في القاهرة.. المعارض الرئيسية

1 - ميدان رمسيس في الجهة المقابلة لمسجد الفتح مباشرة.

2 - قطعة الأرض الملاصقة لـ نادي النخيل والتي تطل على شارع «جسر السويس»، التابع لدائرة قسم شرطة أول السلام.

أماكن منافذ بيع مبادرة «كلنا واحد» 2022 في القاهرة.. المعارض الفرعية

- 66 شارع الطيران في مدينة نصر، وذلك أمام هايبر المحلاوي.

- نهاية شارع أحمد حلمي في عبود، وذلك أمام أسواق الشرقية.

- المنطقة التاسعة، في آخر شارع مصطفى النحاس في مدينة نصر، وذلك أمام هايبر المحلاوي.

- 5 شارع أبو داوود الظاهري في مكرم عبيد بمدينة نصر، وذلك أمام هايبر المحلاوي.

- التجمع الخامس في الحي الأول بالمنطقة الثانية، وذلك أمام هايبر المحلاوي.

- 1 شارع جمال عبد الناصر في جسر السويس، وذلك أمام سوبر ماركت الفرجاني.

- 94 شارع أحمد عصمت في عين شمس، وذلك أمام سوبر ماركت الفرجاني.

- 9 شارع عين شمس في «النعام»، وذلك أمام سوبر ماركت الفرجاني.

- 14 شارع الزيتون في تقاطعه مع شارع ترعة الجبل، وذلك أمام سوبر ماركت الفرجاني.

- 95 شارع الزهراء في عين شمس، وذلك أمام سوبر ماركت الفرجاني.

- 56 شارع شبرا في دائرة قسم روض الفرج، وذلك أمام هايبر العابد.

عناوين السلاسل المختلفة المشتركة في المبادرة

ويستطيع كافة المواطنين معرفة عناوين مختلف السلاسل المشاركة في مبادرة «كلنا واحد» في جميع المحافظات ومن ضمنها القاهرة، من خلال الضغط على هذا الرابط.

مبادرة «كلنا واحد»

وتأتي مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبدأت من يوم الخميس الماضي الموافق 1 سبتمبر، وتستمر لمدة شهر، قبل بداية العام الدراسي الجديد 2022 - 2023، بهدف توفير المتطلبات المدرسية سواء أدوات مدرسية أو زى دراسى أو أحذية، وتوفرها بأسعار مخفضة بأقل 30% عن سعرها، إلى جانب توفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية وأيضًا بأسعار مخفضة، تصل نسبة خصوماتها إلى 60%.