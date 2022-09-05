إقبال كثيف على «كلنا واحد» بشبرا: مستلزمات مدرسية بأسعار في متناول الجميع

أطلقت وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة «كلنا واحد»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن الأسر المصرية، إذ شهدت إقبالا شديدا من قبل المواطنين في مختلف المحافظات المصرية، تزامنا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

ونسّقت وزارة الداخلية، مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية؛ للمشاركة في المبادرة، بهدف توفير كل المنتجات الغذائية والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية.

إقبال المواطنين على مبادرة «كلنا واحد»

وقال حمدي محمد، مدير أحد فروع هايبر ماركت في منطقة شبرا الخيمة، إنه يشارك كل عام في مبادرة «كلنا واحد»، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مضيفًا في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ كل الشركات التجارية تستعد لها وذلك بمساعدة جهود الدولة، إذ تُوفّر جميع السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية داخل المبادرة بأسعارٍ مخفضة للغاية.

توفير السلع الغذائية والأدوات المدرسية بـ«كلنا واحد»

أوضح «حمدي»، أنّه قبل انطلاق المبادرة يتم توفير مختلف السلع الغذائية والأدوات المدرسية للمواطنين، خصوصًا في المواسم المهمة: «إحنا بنستعد لمبادرة كلنا واحد من أول ما انطلقت، خاصة لما بتكون في مواسم مهمة زي رمضان وعيد الأضحى والمدارس»، مشيرا إلى أنّه يتم توفير كل مستلزمات المدارس من بينها «الزي المدرسي، الأدوات المدرسية، الشنط، والأحذية».

وتابع «حمدي»، بأنّ مباردة «كلنا واحد»، شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء مختلف السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية بأسعار منخفضة للغاية ووصلت التخفيضات إلى 50% مقارنة بالأسواق: «المبادرة بتساعد المواطن أنها بتقدم له منتجات بيحتاجها في البيت وبفضل رئيس الجمهورية وطبعا وزارة الداخلية قدرنا نتحكم في الأسعار ونوفر تخفيضات وطبعا الإقبال بيزيد كل سنة بشكل أكبر من العام اللي قبله».