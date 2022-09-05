تخفيضات مبادرة «كلنا واحد» تصل إلى 50%.. «دستة الكشاكيل بـ 45 جنيه»

تواصل وزارة الداخلية دعم المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأعباء عن الأسر المصرية، وذلك عبر مبادرة «كلنا واحد»، التي تعرض 23 سلعة من مستلزمات المدرسة إلى جانب السلع الإستراتيجية بأسعار مخفضة.

مستلزامات مدرسية

توفر المبادرة مستلزمات المدارس ومنها «الزى المدرسي، الأدوات المدرسية، الشنط، وأحذية»، ولا تقتصر المبادرة على الأغراض المدرسية بل تشمل السلع الغذائية واحتياجات المنزل بأسعار مخفضة عن الأسواق.

التخفيضات وصلت إلى 50% داخل المنافذ

وشهدت منافذ بيع مبادرة «كلنا واحد» إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين لشراء السلع إلى جانب الأدوات المدرسية ووصلت التخفيضات إلى 50% مقارنة بالأسواق، حيث جاء سعر دستة الكشاكيل 45 جنيهًا داخل منفذ «كلنا واحد»، بميدان رمسيس أمام جامع الفتح مباشرة.

التخفيضات مستمرة حتى أول أكتوبر

وتعتمد مبادرة «كلنا واحد» على عرض السلع المخفضة للمواطنين وتستمر التخفيضات في المرحلة 23 لمستلزمات المدارس حتى أول أكتوبر المقبل، فيما ساهمت قطاعات المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال «منظومة أمان»، بتجهيز عدد 32000 شنطة مدرسية بالأدوات المدرسية وسيتم توزيعها على طلاب المدارس وأسر الشهداء في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.