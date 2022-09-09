نجاة 9 أشخاص من أسرة واحدة من الموت في انقلاب سيارة بمطروح

نجا 9 أشخاص من الموت، وتعرضوا لإصابات متفرقة في الجسم - جميعهم من أسرة واحدة من قبيلة الكميات في مدينة النجيلة - إثر انقلاب سيارة ملاكي بهم عدة مرات على طريق النجيلة مطروح، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

مستشفى النجيلة تستقبل المصابين

واستقبلت، اليوم الجمعة، مستشفى النجيلة المركزي 9 أشخاص مصابين، في حادث طريق مطروح النجيلة، وهم، هاني الكميلي، وشقيقه عطية الكميلي، و7 آفراد آخرين من أبنائهم، وجار تقديم الخدمات الطبية لهم وإجراء الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة، والعافية الطبية الشاملة من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارىء بمستشفى النجيلة المركزى تحت إشراف الدكتور محمد طالب مدير المستشفى.

انفجار إطار السيارة وانقلابها

وقال هاني الكميلي من أبناء النجيلة بمحافظة مطروح لـ«الوطن»: «كنا على طريق النجيلة في الساعات الأولي من صباح اليوم، وفوجئت بانفجار إطار الكاوتش بالسيارة، مما أدى إلى انقلابها في الحال عدة مرات، ووقفت السيارات ولم أتذكر أي شىء، حتى أننى استيقظت داخل مستشفى النجيلة، وأشكر جميع الفريق الطبي والتمريض في تقديم الرعاية الطبية فلم يقصر أي فرد منهم، في تقديم رعاية طبية متميزة».

إصابة 10 أشخاص بحوادث طرق بمطروح

وشهدت محافظة مطروح خلال الساعات الأخيرة وقوع 4 حوادث طرق متفرقة مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص، ونقلهم إلى أقرب مستشفيات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.