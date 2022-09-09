غرق طفل في ترعة أثناء ملء «جردل» بالدقهلية

لقي طفل مصرعه غرقًا في محافظة الدقهلية، اليوم، حال نزوله إلى ترعة في قرية الضهرية التابعة لمركز شربين، وتمكّن أهالي القرية من انتشال جثة الطفل، ونقلوه إلى مستشفى شربين المركزي، وأكد الأطباء وفاته بعد محاولات إنعاش قلبه وجرى إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل مصرع طفل في الدقهلية

تلقى مأمور مركز شرطة شربين بالدقهلية بلاغًا يفيد بوصول طفل إلى مستشفى شربين المركزي جثة هامدة ادعاء غرق في ترعة.

انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين مصرع «يوسف. ع. ش»، 9 سنوات، وبالفحص تبين أن الطفل ذهب لملء جردل من الترعة إلا أنه انزلق وسقط في مياه الترعة، ونظرًا لعدم إجادته السباحة غرق بها.

الأهالي ينتشلون جثمان الطفل

وتجمّع أهالي قرية الضهرية مركز شربين وبحثوا عن الطفل في مياه الترعة حتى تمكنوا من انتشاله، وتوجهوا به على الفور إلى مستشفى شربين المركزي إلا أن الأطباء أكدوا وفاته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.