المشدد 15 سنة لسائق «توك توك» متهم بتعذيب طفلته حتى الموت في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 بمحافظة الدقهلية، اليوم، بمعاقبة سائق «توك توك» بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاتهامه بقتل طفلته الصغيرة والامتناع عن إسعافها أو تقديم العلاج اللازم لها حتى توفيت، كما قضت المحكمة ببراءة زوجة المتهم الثانية من الاتهامات المنسوبة إليها من تحريض الزوج على تعذيب ابنة زوجته الأولى.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار هشام محمد ‏جمال الدين والمستشار تامر نبيل الدمرداش، والمستشارين بمحكمة استئناف المنصورة، وأمانة سر مسعد كمال الدين ‏طه، وربيع عيد حسب النبي، وذلك في القضية رقم 12064 لسنة 2021 جنايات مركز شربين.

السجن المشدد 15 سنة للأب

وقررت المحكمة معاقبة المتهم سامح حمدي محمد، 41 سنة، سائق «توك توك» ومقيم بشارع الجيش بمدينة شربين، ‏بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لاتهامه بقتل المجني عليها الطفلة لليان سامح حمدي محمد، 7 سنوات، يوم 17 فبراير الماضي، عمدا مع سبق الإصرار، مع عقد العزم وبيت النية على إلحاق الأذى بها، فأعد لعقابها أدوات «خشبة، سلك، قداحة» متعديا عليهـا بتلك الأدوات مراراً فاستقرت ضرباته بمختلف جسدها، محدثاً ما قد حل بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها

امنتاع الأب عن تقديم العلاج للطفلة

ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامات أخرى، منها أنه امتنع عن إسعاف الطفلة وتقديم العلاج اللازم لها من إصابتها، والتي انتهت بوفاتها، وكان ذلك قصد المتهم إلحاق الأذى بها، مرتضياً النتيجة الإجرامية بإزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيق.

وقررت المحكمة براءة «فايزة ا. ع»، 45 سنة، ربة منزل، وذلك بعد توجيه اتهامات لها بتحريض زوجها على قتل الطفلة المجني عليها.

وتبين من التحقيقات أن الطفلة «لليان»، 7 سنوات كان تقيم مع والدها، بعد انفصاله عن زوجته الأولى، والتي تزوجت وانتقلت للمعيشة في محافظة دمياط، حتى فوجئت باتصال هاتفي يفيد أن ابنتها مريضة في مستشفى شربين المركزي، وبانتقالها تبين وفاة المجني عليها وعلى جسدها آثار حرق وضرب، فاتهمت طليقها بالتسبب في وفاة ابنتها.