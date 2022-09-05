النيران تلتهم محتويات شقة في الدقهلية.. وصاحبتها: «شقى عمري وجهاز بنتي ضاع»

«نيران اندلعت في الشقة بأكملها وتلتهم كل محتوياتها، ويبقى الرماد فقط ليكون دليلا على أثر الكارثة التي حدثت في هذا المكان، والتي قضت على (جهاز عروسة) كانت الأم تعده استعدادا لزواج ابنتها حين يأتي موعد زفافها، بالإضافة لبعض المصوغات الذهبية والأموال»، هذا الوصف لشقة في الدقهلية احترقت بالكامل.

حريق في شقة بالمطرية

إخلاص محمد، من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، صاحبة الشقة، روت لـ«الوطن»، تفاصيل ما حدث، حيث علمت بخبر نشوب حريق في منزلها عن طريق مكالمة هاتفية من الجيران، إذ كانت في عملها أثناء الحريق، فتوجهت سريعا للمنزل، لتجد قوات الإطفاء وسيارات الإسعاف وتجمع الأهالي أسفل منزلها، وفي الأعلى كانت النيران تلتهم كل شيء، لتبدأ بالبحث عن طفليها «بسملة» و«أحمد»، فأخبرها الجيران بوجود «أحمد» فقط بالمنزل لم يستطيعوا إخراجه حتى وقت وصولها، فحاولت الدخول للمنزل لتنقذه لكنها لم تتمكن من ذلك.

محاوله إنقاذ طفل لأكثر من ساعتين

كشفت «إخلاص» أن البعض حاولوا إنقاذ طفلها لكنهم عجزوا عن ذلك، حتى تمكن أحد الشباب، باستخدم «حبل»، من النزول من أعلى المبنى السكني لداخل الشقة، وتمكن بعد ساعتين من إنقاذ نجلها «أحمد» وإخراجه سالما، لكن الصدمة كانت كبيرة عليها، فلم تستطع الصمود أمام الكارثة التي حلّت بها، وسقطت مغشيًا عليها، ونقلتها سيارة الإسعاف للمستشفى.

إخلاص: شقى عمري ضاع

وأكدت «أم أحمد» أن النيران التهمت محتويات المنزل بالكامل، «جهاز بنتي كله اتحرق، وفلوسي كلها راحت، والدهب ضاع، وخسرت كل حاجة في الحريق، شقى عمري كله راح قدام عنيا والنار أكلته»، وعلى الرغم من الخسارة الفادحة التي تعرضت لها «إخلاص» وأسرتها، إلا أنها تحمل «الجميل» للشاب الذي تمكن من إنقاذ ابنها وإخراجه من المنزل، فلو استطاعت أن تمنحه عمرها مكافأة لإنقاذه نجلها لفعلت، بحسب قولها.

بلاغ بحريق شقة في المطرية

يذكر أن مأمور مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، قد تلقى بلاغا، مساء أمس الأحد، بنشوب حريق في شقة بمدينة المطرية.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه، وبالفحص وسؤال صاحبة الشقة في محضر الشرطة، رجحت أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائي في «فيشة» كهرباء حجرة نوم الأطفال.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.