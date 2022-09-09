العثور على جثة رضيعة بمقابر قرية في الشرقية.. «ملفوفة ببطانية»

حالة من الحزن والدهشة يعيشها أهالي قرية شوبك بسطة التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بعد عثور مواطن على جثة رضيعة بمقابر القرية مرتدية كامل ملابسها وداخل بطانية، وجرى إبلاغ رجال الأمن الذين انتقلوا على الفور إلى محل البلاغ.

تفاصيل العثور على جثة طفلة رضيعة

وكان مواطن يدعى أحمد ماهر، يسير بالقرب من مقابر قرية شوبك بسطة بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وعثر على رضيعة «عمر أسبوع» مرتدية ملابسها بالكامل وملفوفة ببطانية حمراء، جثة هامدة، حديثة الوفاة، إذ لم يظهر على الجثمان تعفن أو تحلل.

التحفظ على جثة الرضيعة في المستشفى

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، إلى محل الواقعة وجرى التحفظ على الجثمان في المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

ويكثف رجال الأمن جهودهم لكشف هوية الطفلة ومعرفة سبب الوفاة وكشف غموض الواقعة.