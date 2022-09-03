التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها في حادث ببنها.. «صدمتها سيارة نقل»

أمرت جهات التحقيق في بنها بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها في منطقة مساكن الموالح، بعدما صدمتها سيارة نقل خلال عبورها الشارع، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث، وأمرت بالتحفظ على السائق لحين ورود التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة لبيان ظروف وملابسات الحادث وإجراء تحليل للسائق لبيان تناوله المخدرات من عدمه.

فيما أكد السائق في أقواله، وفق تحقيقات الجهات المعنية، أنه تفاجأ بالطفلة تعبر الطريق ولم يستطع تجاوزها وصدمها.

بلاغ بمصرع طفلة ببنها

وكانت منطقة مساكن الموالح شهدت مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة نقل، حيث تحرر محضر بالواقعة وتقرر نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بالتصريح بالدفن وطلبت تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على السيارة وسائقها.

وتلقت أجهزة أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة ثان بنها بورود بلاغ بمصرع طفلة «ف ع» أسفل عجلات سيارة نقل بمنطقة مساكن الموالح دائرة القسم.

تحريات واقعة مصرع طفلة ببنها

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث بقيادة المقدم أحمد عبد الجليل، رئيس مباحث قسم ثان بنها، وتبين أنه أثناء سير السيارة اصطدمت بالطفلة، ما أدى إلى مصرعها، وتحرر محضر بالواقعة ونُقلت الجثة للمستشفى وصرحت جهات التحقيق بالدفن.

العقوبة المتوقعه في حادث طفلة بنها

وعن العقوبة المتوقعة في مثل هذا الحادث، أوضح المحامي عماد قزامل لـ«الوطن»، أن المتهم في هذه الواقعة يواجه تهمة القتل الخطأ والإهمال أو التقصير في أداء وظيفته، وهي تُهم حددها قانون العقوبات بنصوص المواد 238 و244.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات في حالة الخطأ الجسيم أو كان الجاني متعاطيا للمواد تامخدرة، وإذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من 3 أشخاص تصل العقوبة من سنة إلى 7 سنوات أو 10 سنوات في حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.