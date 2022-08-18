العثور على جثة طفلة داخل ترعة في قوص بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الخميس، على جثة طفلة بعد تغيبها داخل ترعة «المفرجية» في قوص جنوب المحافظة، وبها جرح قطعي في الجسم بمنطقة الرقبة.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة طفلة بعد تغيبها بليلة واحدة داخل ترعة المفرجية، في مدينة قوص.

وتبين العثور على جثة الطفلة ملك محمد حساني، 6 سنوات، بعد تغيبها داخل ترعة المفرجية في قوص، وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص، تحت حراسة أمن المشرحة.

الطفلة كانت متغيبة

وكشفت التحريات الأولية، أن الطفلة كانت متغيبة، وعُثر على جثتها داخل الترعة مذبوحة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت مباحث قوص بالتحري عن الواقعة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، كما تم استدعاء مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة الطفلة.

جثة طفل أبوتشت

كان أهالي قرية عزبة البوصة في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، شيعوا جثمان كفل يبلغ من العمر 6 سنوات، عُثر عليه في أحد مصارف القرية، وبه جروح وأحشائه خارج بطنه.

وأكدت الأجهزة الأمنية والأهالي، أن الطفل خرج من فرح أحد الأقارب في القرية، وعُثر عليه صباح اليوم التالي جثة.