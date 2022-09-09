أسعار اللحوم اليوم الجمعة 9 سبتمبر في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية

أسعار اللحوم اليوم ومختلف المنتجات أيضًا، من الأمور التي تهم الناس كثيرًا، لاستخدامها بشكل يومي في إعداد الأطعمة وطهي الوجبات المختلفة، وزاد البحث خلال الساعات الماضية عن اللحوم الحمراء التي يهتم العديد من الأشخاص بشرائها وتناولها، نظرًا لاحتوائها على البروتين المهم لصحة الجسم وبنائه.

وفي إطار اهتمام الناس وتساؤلاتهم ومتابعتهم لحركة الأسواق، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز أسعار اللحوم اليوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر، وفقًا لجولة في إحدى الأسواق الشهيرة بمنطقة حدائق القبة.

أسعار اللحوم اليوم

تراوح سعر الكيلو من اللحم الكندوز بين 180 و200 جنيه.

تراوح سعر كيلو المفروم بين 145 و185 جنيهًا.

تراوح أسعار السجق البلدي في السوق من 145 إلى 165 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو كباب الحلة ما بين 180 و195 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار اللحوم الضأن ما بين 180 و195 جنيهًا.

والكبدة الضأن بين 180 و195 جنيهًا.

وتراوح سعر اللحوم الجملي بين 100 و130 جنيهًا للكيلو.

الكندوز بين 170 و200 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية

وفي ذات الصدد، وتيسيرا على الناس، تتيح وزارة التموين للمواطنين الحصول على اللحوم المختلفة بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية.

وجاءت أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية، كما يلي:

يصل سعر كيلو اللحوم المجمدة من النوع البرازيلي إلى 72 جنيهًا للكيلو الواحد.

يصل سعر الكيلو الواحد من اللحوم السوداني الطازج إلى 115 جنيهًا.

وصل سعر كيلو اللحوم الضأن اليوم إلى 130 جنيهًا.

كما وصل سعر الكيلو الواحد من اللحوم البلدي إلى 120 جنيهًا.

وصل سعر كيلو اللحوم المفروم في المجمعات الاستهلاكية اليوم إلى 120 جنيها

كما يصل سعر كيلو البفتيك إلى 120 جنيهًا.

ويصل سعر كيلو الكبدة البلدي اليوم إلى نحو 120 جنيهًا.