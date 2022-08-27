أسعار اللحوم اليوم السبت 27-8-2022 في المجمعات الاستهلاكية والأسواق

يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المصرية والمجمعات الاستهلاكية، حتى يستطيعوا شراء ما يحتاجون إليه من كميات تكفيهم لقضاء الشهر، ويزداد التساؤل عن أسعارها بعد صرف مرتبات الموظفين، إذ يحرص العديد منهم على شراء احتياجات المنزل بعد الحصول على المرتبات الخاصة بهم.

وحرصًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية، وفق ما أعلنته وزارة التموين في المنافذ الخاصة بها.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية

تحرص وزارة التموين على توفير كل ما يحتاج إليه المواطنين من أنواع لحوم مختلفة في منافذها الخاصة بها، وجاءت أسعارها كالتالي:

- سعر كيلو اللحوم المجمدة: يصل سعر كيلو اللحوم المجمدة من النوع البرازيلي إلى 72 جنيهًا للكيلو الواحد.

- سعر كيلو اللحوم السوداني الطازج: يصل سعر الكيلو الواحد من اللحوم السوداني الطازج إلى 115 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم الضأن: ووصل سعر كيلو اللحوم الضأن اليوم إلى 130 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم البلد: كما وصل سعر الكيلو الواحد من اللحوم البلدي إلى 120 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم المفروم: فيما وصل سعر كيلو اللحوم المفروم إلى 120 جنيها

- سعر كيلو البوفتيك: ويصل سعر كيلو البوفتيك في المجمعات الاستهلاكية اليوم إلى 120 جنيهًا.

- سعر كيلو البلدي: ويصل سعر كيلو الكبدة البلدي اليوم إلى 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية

وتختلف أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة عن الأسعار في المجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالي:

- سعر كيلو الكندوز: يصل سعر كيلو اللحوم الكندوز إلى 170 جنيهًا.

- اللحوم الضأن: كما يصل سعر كيلو اللحوم الضأن إلى 190 جنيهًا.

- اللحوم المفروم: فيما يصل سعر الكيلو الواحد من اللحوم المفروم إلى 180 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة الطازجة: يصل سعر الكيلو الواحد من الكبدة إلى 180 جنيهًا.