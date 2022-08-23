أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية.. «3 تخفيضات في شهر ونصف»

شهدت أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية، تخفيضا بقيمة 18 جنيها على مدار الشهر الماضي ونصف الشهر الحالي، وتحديدا منذ حلول عيد الأضحى المبارك 2022 بداية يوليو الماضي وحتى الآن، إذ أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض على أسعار اللحوم البرازيلي المجمدة 3 مرات بواقع 18 جنيها إجمالي التخفيضات.

72 جنيها سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد

وأعلنت وزارة التموين عن أسعار اللحوم في منافذها، إذ تم طرح اللحوم البرازيلي المجمدة حاليا بسعر 72 جنيها للكيلو جرام، وذلك في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع وفي السيارات المتنقلة أيضا التابعة للوزارة والتي تتواجد في الميادين الرئيسية والشوارع ذات الكثافة السكانية العالية لخدمة المواطنين من خلال طرح اللحوم لهم بأسعار مخفضة تقل عن أسعار اللحوم في الأسواق بنسبة 30%.

مسلسل تخفيض أسعار اللحوم البرازيلي في المجمعات الاستهلاكية

** تخفيض سعر كيلو اللحم من 90 جنيها إلى 85 جنيها بداية شهر يوليو 2022.

** تخفيض سعر كيلو اللحم من 85 جنيها إلى 79 جنيها بداية شهر أغسطس الجاري.

** تخفيض سعر كيلو اللحم من 79 جنيها إلى 72 جنيها بداية من 21 أغسطس الجاري.

كما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، اللحوم السوداني الطازجة أيضا في فروع المجمعات بسعر 115 جنيها، فضلا عن طرح الدواجن المجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو جرام.

وبداية من شهر سبتمبر المقبل، تبدأ وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البقالين في صرف التموين الشهري الخاص بمقررات سبتمبر 2022 مضافا إليه السلع التموينية المستحقة بقيمة زيادة الدعم الجديدة على البطاقات للأسر التي تم حصرها فقط ضمن الأسر الأكثر احتياجا والذين قدر عددهم بـ9 ملايين و100 ألف أسرة طبقا للحصر الذي أجرته الحكومة.