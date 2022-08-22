«التموين»: قرارات تخفيض أسعار اللحوم والدواجن والبيض تخفف العبء عن المواطنين

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ توجيه القيادة السياسية بزيادة الدعم من 3 إلى 4 مليارات جنيه، ساهم في توفير السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وزيادة المعروض منها، فضلا عن انخفاض عدد من السلع، مثل اللحوم والدواجن والبيض.

مفاجأة وزارة التموين للمواطنين

وكشف خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، عن مفأجاة وزارة التموين للمواطنين لتخفيف العبء عليهم، بخفض أسعار اللحوم البرازيلية اليوم ليصل سعرها إلى 72 جنيها، موضحا أنّ سعرها قبل عيد الأضحى كان 90 بالمجمعات الاستهلاكية، وجرى تخفيضها إلى 85، وبعد العيد وصلت إلى 79، واليوم وصلت إلى 72 جنيها، إضافة إلى زيادة المعروض لضمان توافرها طوال اليوم.

لحوم سودانية طازجة بـ115 جنيها

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنّه جرى توفير لحوم سودانية طازجة يتم ذبحها في مصر بسعر 115 جنيها، وجميع السلع متوافرة بمنافذ وزارة التموين أو من خلال المبادرات الحكومية مثل «كلنا واحد» أو من خلال وزارة الدفاع أو وزارة الزراعة، مشيدًا بالتنسيق الكامل بين الهيئات لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية.

انخفاض بأسعار البيض والدواجن

وأشار خليل إلى انخفاض سعر البيض ليصل إلى 58 جنيها للطبق، وانخفاض أسعار الدواجن لتتراوح بين 33 و34 جنيها، مشيرًا إلى أنّ اجتماع اللجنة العليا لصناعة الدواجن، مع السيد القصير، وزير الزراعة، منذ 72 ساعة تضمن التباحث للنهوض وتطوير صناعة الدواجن وخفض أسعارها، موضحا أنّ مصر حققت الاكتفاء الذاتي منذ فترة طويلة ولم تستورد أي دواجن خلال الفترة الماضية.