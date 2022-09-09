«غرفة السياحة»: 21 سبتمبر آخر موعد لتوثيق عقود العمرة على البوابة المصرية

قالت غرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة أرسلت خطابًا للغرفة بمواعيد توثيق عقود وكالة العمرة بالنسبة لشركات السياحة الراغبة فى تنظيم رحلات العمرة لهذا العام، وذلك خلال الفترة من يوم 21 أغسطس حتى 21 سبتمبر الجارى.

وطالبت الغرفة خلال الكتاب الدورى رقم (273) لسنة 2022، الذى عممته اليوم الجمعة على جميع الشركات السياحية، أنه على الشركات الراغبة في العمل بموسم العمرة الحالي 1444 هجريًا، سرعة إنهاء إجراءات توثيق عقود العمرة عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، بحد أقصى الأربعاء 21 سبتمبر الجاري.

رحلات العمرة تنطلق الشهر المقبل

وفي السياق ذاته، قال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة في انتظار إعلان وزارة السياحة عن أعداد تأشيرات العمرة التي تنظمها الشركات لهذا العام، والحصة الشهرية من التأشيرات التي ستنظمها كل شركة خلال موسم العمرة الجاري، وذلك حتى تعلن الأسعار النهائية لبرامج العمرة التي ستنطلق بشكل رسمي الشهر المقبل.

عدد تأشيرات العمرة لن يقل عن 200 ألف تأشيرة

وأضاف «أبوزينة» لـ«الوطن»، أن شركات السياحة نظمت العام الماضي نحو 60 ألف تأشيرة عمرة، وهو رقم قليل مقارنة بالأعداد التي كانت تنظمها شركات السياحة قبل جائحة كورونا عام 2019، لافتًا إلى أن كافة المؤشرات الحالية تشير إلى أن عدد تأشيرات العمرة التي ستنظمها الشركات لهذا العام لن يقل عن 200 ألف تأشيرة.

وأشار إلى أن زيادة أعداد التأشيرات، سيقلل من أسعار برامج العمرة ويخلق منافسة في تجويد الخدمة المقدمة للمعتمر من شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة، كما سيقضي على ظاهرة سفر المواطنين المصريين للعمرة عبر طرق أخرى بعيدًا عن البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.