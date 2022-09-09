إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على محور الضبعة الإقليمي

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق محور الضبعة الإقليمي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة، اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في حادث طريق الضبعة

واستقبل، اليوم الجمعة، مستشفى العلمين النموذجي، مصابي حادث محور الضبعة، وهم: سامح أحمد توفيق، 40 عاما، من القاهرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعمار سامح أحمد، 12 عاما، من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ومالك سامح أحمد 10 أعوام، من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وأميمة علي عبده، 41 عاما، من القاهرة، كدمات وسحجات بالجسم، وفاطمة عبدالسلام إبراهيم، 74 عاما، من القاهرة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات بالجسم، وزياد سامح أحمد، 17 عاما، من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

استكمال علاج المصابين

ويستكمل الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العلمين النموذجي، الفحوصات الطبية للمصابين من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم حتى التماثل للشفاء.

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق «القاهرة الضبعة» الإقليمي، إلى موقع الحادث، وجار الفحص للحادث للتعرف على أسباب وقوعه، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.