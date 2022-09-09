بسبب التزاحم على شراء تذاكره.. اتجاه لتنظيم حفل ثالث لـ هاني شاكر في سوريا

يسعى المنظمون في دولة سوريا الشقيقة لتنظيم حفل غنائي ثالث للفنان الكبير هاني شاكر في العاصمة السورية دمشق بسبب حالة التزاحم التي شهدتها أماكن بيع تذاكر حفليه المقرر إقامتهما في أوبرا دمشق يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.

حفلان لـ هاني شاكر في سوريا

كان من المقرر أن ينظم حفل واحد فقط لشاكر في سوريا، ولكن مع التزاحم الشديد الذي حدث تقرر بالاتفاق مع دار أوبرا سوريا وتحت رعاية وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح تنظيم حفل ثانٍ.

شاكر أوضح لـ«الوطن» أن هناك مفاوضات تجرى حاليا من المقرر الاتفاق عليها أن ينظم حفل ثالث له هناك ولكن بعد ذهابه وجلوسه مع القائمين لوضع النقاط النهائية ولكنه في حال الاتفاق سيكون في أحد الفنادق وليس في الأوبرا.

هاني شاكر: هناك ترتيبات لحفل ثالث

كان هاني شاكر قد نشر منشورا أمس علق عليه قائلا: «جمهورنا الكريم، نظراً للإقبال الكبير على حفل الفنان هاني شاكر، وبدعم من الجالية السورية في مصر وجمعية الصداقة المصرية السورية، تم الإعلان عن إقامة حفل ثانٍ يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 ويستمر بيع التذاكر اليوم للحفلين.. نتشرف بحضوركم».

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورًا تظهر الزحام الشديد علي حجز تذاكر الحفل، وقالت: «تزاحم الجمهور في سوريا لشراء تذاكر حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر في دار أوبرا دمشق، وكل الشكر للشعب السوري الحبيب على هذا الإقبال الرائع وهذا الحب الكبير».