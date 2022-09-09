«الزراعة»: نفذنا الكثير من المشروعات لزيادة المساحات المزروعة

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدولة المصرية وخلال آخر 8 سنوات قدمت للفلاح المصري العديد من المبادرات والجهود، وفي هذا الإطار نفذت الدولة الكثير من المشروعات لزيادة المساحات المنزرعة على مستوى كل المحافظات، «ده بيدي فرصة للفلاح أنه يلاقي أماكن جديدة يزرع فيها».

القرش: مصر لديها 9.7 مليون فدان منزرعة

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة كذلك مهتمة بالمشروعات التي تساعد في تطوير عملية الزراعة، حيث إن مصر لديها 9.7 مليون فدان منزرعة، ويتم العمل على تطويرها بشكل دائم لزيادة إنتاجية تلك الأراضي وتعظيمها، من خلال برامج لزيادة إنتاجية وحدة الأرض.

القرش: الدولة خصصت تريليون جنيه لإنجاح مبادرة حياة كريمة

واستطرد: «الدولة بدأت تنفذ مشروعات خارج الإطار الاقتصادي للفلاح المصري مثل المشروعات التنموية ومنها حياة كريمة، وفيها الدولة خصصت تريليون جنيه لخدمة المجتمع الريفي وسكان المناطق الريفية من خلال تطوير البنية التحتية لهم وتطوير نمط الخدمات المقدمة إليهم، وإنشاء مجمعات للخدمة المتكاملة والمنازل».

وأوضح أن المناطق الخدمية على مستوى كل المحافظات الريفية قد زادت بسبب سعي الدولة لتطوير مثل تلك المناطق، كما وأن وجه الحياة في الريف المصري قد تغير بشكل كامل بفضل جهود الدولة المصرية في هذا الإطار، والتي جاءت انعكاسا لتضافر جهود كافة الجهات.

وتابع: «الدولة المصرية لم تعمل على الشق التنموي فقط باعتبار أن القطاع الزراعي هو قطاع اقتصادي، ولكنها عملت كذلك على الشق المجتمعي والتمويلي، حيث إن الفلاح المصري كان لا يستطيع الحصول على تمويل بسهولة ويسر، ولكن خصصت الدولة مبادرات بالقطاع الزراعي بفوائد ميسرة».