التموين: الأوكازيون الصيفي ليس للملابس فقط.. ومد الفترة مرتبط بالمدارس

قال أحمد أبو الفضل، مدير الإدارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن الوزرة قد قررت مد فترة تخفيضات الأوكازيون الصيفي للعام الجاري 2022، إلى أول شهر أكتوبر المقبل، الذي يوافق دخول المدارس، مشيرا إلى أن نسب التخفيضات على السلع داخل الأوكازيون تتراوح ما بين 20 و50%.

مد فترة الأوكازيون حتى 1 أكتوبر

أضاف «أبو الفضل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، التي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على فضائية «DMC»، أن الأوكازيون الصيفي بدأ بقرار وزير التموين رقم 99، بانطلاق فعاليات الأوكازيون بداية من يوم 8 أغسطس الماضي، لمدة شهر كامل، ثم أصدر بعد ذلك القرار رقم 112 بمد فترة الأوكازيون حتى 1 أكتوبر من العام الجاري.

المد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أوضح مدير الرقابة على المعاملات التجارية بالتموين، أن الهدف من مد الأوكازيون الصيفي، مواكبة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بدخول المدارس، بالتزامن مع معرض «أهلا مدارس»، الذي بدأ منذ 1 سبتمبر الجاري: «علشان ندي فرصة أكبر لجميع أولياء الأمور، أنهم يشتروا مستلزمات المدارس، وفي نفس الوقت يبقي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين».

أشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وافق على مد الأوكازيون الصيفي لهذا العام، بعد تلقي عدة طلبات من التجار بمد فترة التخفيضات: «الموافقة كانت بسبب رغبة التجار في مد الأوكازيون، ودخول المدارس، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنبن».

الأوكازيون لا يقتصر على الملابس فقط

أكد أبو الفضل، أن الدخول في الأوكازيون الصيفي اختياريا وليس إجباريا، لافتا إلى أن أعداد المحال التي شاركت في الأوكازيون حتى الآن، بلغ 3335 محلا متنوعا بين قطاع خاص وقطاع أعمال وقطاع تعاوني واستثماري، متابعا: «الحاجة الجديدة أن دخول الأوكازيون لا يقتصر على الملابس، لكن يحق لجميع الأنشطة التجارية المشاركة في الأوكازيون القائم حاليا».