التموين: استمرار صرف المستحقات الاستثنائية على البطاقات لـ36 مليون مواطن

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن حزمة الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحماية الاجتماعية، والتي تشمل إضافة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم ‏أسرة واحدة، و200 للبطاقة التموينية التي تشمل ‏أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، تصرف من خلال بطاقة الدعم ‏التموينية فقط .

ضوابط صرف مستحقات المواطنين

أضاف الوزير في بيانه، أنه وضع عدد من الضوابط لصرف ‏مستحقات المواطنين من السلع على بطاقة الدعم، والتي تمتد لـ‏‏6 أشهر، وهي:« صرف زجاجة زيت للمواطن على البطاقة ‏التموينية بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو ‏سكر للمواطن على البطاقة التموينية وبحد أقصى 8 كيلو سكر ‏للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو أرز للبطاقة التي يصل عدد أفرادها ‏‏4 أفراد فأكثر».

وشملت ضوابط الصرف أيضا صرف عبوة ‏مكرونه 800 جرام للبطاقة التموينية التي يقل عدد أفرادها عن ‏‏4 وصرف 2 عبوة 800 جرام للبطاقة التموينية التي يزيد عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد فأكثر.

زيادة عدد ‏السلع إلى 29 سلعة

أوضح أن عمليات الصرف تسير طبقا للضوابط ‏الموضوعة من بداية سبتمبر الجاري، مشيرا إلى زيادة عدد ‏السلع إلى 29 سلعة بدلا من 25 بمنافذ الصرف، بعد إضافة 5 سلع جديدة، وهي «السمنة النباتي والتونة والدقيق والمربى ‏والطحينة».‏

أضاف أنه يجرى إعلام المواطن المستحق بالزيادة ‏الجديدة من خلال رسالة في بون صرف الخبز، وبرسالة على ‏الهاتف المحمول أيضا بالزيادة المقررة له.‏

الفئات المستحقة للزيادة

وشدد المصيلحي على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هي الأسر الأكثر احتياجًا، وتشمل أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه، وأصحاب المعاش الذي يقل عن2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.‏

36 مليون مواطن مستفيد

ومن جانبه، صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، بأنه سيستفيد من ‏الزيادة الاستثنائية الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى 36 مليون مواطن مستفيد من إجمالي 64 مليون ‏مواطن يستفيدون من الدعم التمويني، وفقا لما صدر من لجنة ‏العدالة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء، بما يمثل 8 ملايين ‏بطاقة تموينية من إجمالى 23 مليون بطاقه بدعم يصل إلى ‏‏833 مليون شهريا، بتكلفه إجمالية ستصل إلى 3 مليار و833 ‏مليون جنيه لدعم الزيادة الاستثنائية الأخيرة، مؤكدا أن عمليات الصرف ‏تجرى كالمعتاد من 40 ألف منفذ تمويني متنوع مابين منافذ ‏جمعيتي وبدالي التموين والمجمعات الاستهلاكية. ‏