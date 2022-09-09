رزان مغربي تطرح أغنية عاليا أوي: دع العالم كله يسمع صوتك (فيديو)

أعلنت الفنانة اللبنانية رزان مغربي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح أغنيتها الجديدة «عاليا أوي».

ونشرت رزان مغربي فيديو الأغنية، وعلقت عليه قائلة: «مخصص لكل شخص أن يوصل صوته، دع العالم كله يسمع صوتك، هيا نرقص».

تفاصيل أغنية عاليا أوي

أغنية «عاليا أوي» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج زياد خوري.

وتم تصوير الأغنية في لبنان وتظهر رزان مغربي خلال الأغنية بـ4 لوكات مختلفة.

رسالة الأغنية

وأكدت رزان في تصريح لـ«الوطن»، أن الأغنية تحمل رسالة للبنات والسيدات هو أن يكون صوتك عاليا دائما برأيك ووجهة نظرك لكن بالاحترام والأدب.