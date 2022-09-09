رزان مغربي: أغنية «عاليا أوي» رسالة لكل الفتيات والسيدات

انتهت الفنانة رزان مغربي من تصوير أغنيتها الجديدة «عاليا أوي»، والذي تعود بها بعد للغناء بعد غياب سنوات عن تقديم الأغاني.

وقالت رزان مغربي في تصريحات لـ«الوطن»، إن أغنية «عاليا أوي» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، والكليب تم تصويره في لبنان مع المخرج زياد خوري».

وأضافت مغربي: «سأظهر خلال الكليب بأربع لوكات مختلفة، والأغنية هي رسالة لكل السيادات والفتيات، خلي صوتك عالي دايمًا وخلي كل العالم يسمع صوتك بالأدب والأخلاق، وسيتم طرح الأغنية اليوم الجمعة».

رزان مغربي تروج لأغنية «عاليا أوي»

وطرحت رزان مغربي منذ ساعات قليلة البرومو الدعائي للكليب المقرر طرحه خلال الساعات القليلة المقبلة.