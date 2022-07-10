رزان مغربي تشيد بمنتدى المتحدة للإبداع: مبادرة عظيمة جدا

أعربت الفنانة رزان مغربي عن سعادتها، بمنتدى المتحدة للإبداع، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، والذي يبحث ويعطي الفرصة للمواهب في الظهور.

وقالت رزان لـ«الوطن» إن مبادرة المتحدة مبادرة عظيمة جدا، «أكيد اكتشاف المواهب في العديد من المجالات شيء عظيم جدا، هناك تخصصات قليلة ولا توجد بكثرة».

وأضافت: «بعض هذه التخصصات لو تم اكتشافها وتطوريها سيكون شيئا عظيم جدا، فأنا أدعم بشدة وأؤيد مبادرة المتحدة العظيمة».

منتدى المتحدة للإبداع

وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في المجالات كافة، وإتاحة الفرصة لهم، فإنه تقرر عقد «منتدى المتحدة للإبداع» قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت الشركة أن الأعمال التجهيزية للمنتدى بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج «الدوم»، وما حققه من نجاحات، أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين بمحافظات مصر كافة.

ومن المنتظر أن يشكل منتدى المتحدة للإبداع قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية، بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة، ويتسع لأحلامها، خاصة أن الإبداع كان وما زال مكون رئيسي للشخصية المصرية.