«تعليم الجيزة» تضع نموذجا لـ اليوم الرياضي في المدارس 2022

وضعت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، نموذجاً لـ اليوم الرياضي في المدارس الذي من المقرر تفعيله مع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، الذي ينطلق اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل حضوريًا في المدارس، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا.

مقترح اليوم الرياضي في المدارس

وقال أشرف سلومة، مدير المديرية، إنه تم عقد اجتماعًا مع مديري عموم الإدارات وموجهي الأنشطة، لتفعيل قرار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لعمل مقترح اليوم الرياضي في المدارس لكل الإدارات لمحافظة الجيزة.

وأكد «سلومة» في بيان له، أهمية تفعيل دور الأنشطة المدرسية لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد، من خلال دمج القنوات التعليمية والتكنولوجية في البرامج الدراسية بتخصيص مساحة لمشاهدة الدروس داخل المدرسة، وتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعي بالتناوب في المدارس على مستوى الجيزة.

خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الدولة وتوجيهات وزير التربية والتعليم بالأنشطة التربوية، بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين وتشكيل شخصياتهم واكتشاف مواهبهم وصقلها وتنمية مهاراتهم وتعزيز القيم الاجتماعية المهمة.

60 مرشحًا لمنصب مدير إدارة تعليمية

وفي سياق منفصل، عُقدت لجنة مقابلات بمسرح المديرية بالمدرسة السعيدية الثانوية، وذلك لاختيار مدير إدارة تعليمية، ووكيل إدارة تعليمية حيث تم مقابلة عدد 60 مرشحًا لمنصب مدير إدارة تعليمية، وعدد 155مرشحًا لمنصب وكيل إدارة تعليمية.

شُكلت اللجنة برئاسة أشرف سلومة وكيل الوزارة، وذلك لضخ دماء جديدة واختيار كوادر جديدة للنهوض بالتعليم الفني وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وتمت المقابلات في إطارٍ من الشفافية والنزاهة، بحضور المرشحين في جو يسوده التفاؤل من أجل مستقبل مشرق للطلاب.