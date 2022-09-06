أساتذة تربية يضعون روشتة تطبيق اليوم الرياضي بالمدارس: تجربة الجامعات

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعي بالتناوب في المدارس، وذلك خلال اجتماعه مع مديري مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة.

وأشاد عمداء وأساتذة كلية التربية الرياضية بهذا التوجه الجديد، ووضعوا روشتة تطبيقه في المدارس، مؤكدين أهمية مشاركة الجامعات وكليات التربية الرياضية على وجه التحديد في هذا اليوم.

«محروس»: مشاركة الجامعات يخلق نوعاً من التقارب مع المدارس

في البداية أكد الدكتور محروس محمود، الأستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، أن تخصيص يوم لممارسة الأنشطة في المدارس أمر مهم للغاية، لكن لابد أن يصاحبه خلق هذه الثقافة لدى الطالب وولي الأمر وتحفيزه بشكل جيد.

وأضاف «محروس» لـ«الوطن»، أنه يجب مشاركة الجامعات وكليات التربية الرياضية في هذا اليوم خاصة طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة، وهو ما يخلق نوعاً من التقارب بين الجامعة والمدرسة، ويشجع الطلاب وأولياء الأمور على الاهتمام هذا اليوم.

«فاروق»: ضرورة استلهام تجربة أسبوع شباب الجامعات

من جانبه، أكد الدكتور طارق فاروق، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف، ضرورة التعاون بين أربعة وزارات أساسية لنجاح هذا اليوم، مثل الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضية ووزارة التعليم العالي ووالبحث العلمي، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم نفسها.

وأضاف «فاروق» أن هذا النشاط سيساهم في تعديل اتجاه عام يطور الصحة: «الآن تقريباً لا توجد محافظة إلا وبها أو بالقرب منها جامعة وكلية تربية رياضية، ويمكن وفقا لضخامة الحدث الاستعانة بوزارة الشباب، من خلال توفير مراكز الشباب والأندية والقاعات، إضافة للملاعب المتاحة بالجامعات والمدارس.

اليوم الرياضي أسلوب حياة وليس مجرد حدث

وأوضح عميد كلية التربية الرياضية، أن تخصيص يوم لممارسة الأنشطة الرياضة يجب أن يكون بداية لجعل اليوم الرياضي أسلوب حياة وليس مجرد حدث، مؤكداً ضرورة استلهام تجربة أسبوع شباب الجامعات في تنفيذ اليوم الرياضي، لأن التجربة نجحت بالفعل وكان لها مردود إيجابي ومنافع عديد.