وظائف وزارة الشباب والرياضة.. بدون خبرة ورواتب تصل إلى 5800 جنيه

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن توافر العديد من فرص العمل لجميع المؤهلات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر.

تستعرض «الوطن» تفاصيل اليوم التوظيفي في عدد من المطاعم والشركات، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، وسيكون يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، بداية من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساءً.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وجاءت وظائف وزارة الشباب والرياضة وفقًا لما أعلنت عنه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كما يلي:

مطعم القزاز يطلب الوظائف التالية:

1. مساعدين شيفات (خبرة من 3 إلى 5 سنوات)

2. شيف فلافل (خبرة من 3 إلى 5 سنوات)

3. شيفات سخن (شرقي وغربي)

4. كابتن أوردر (خبرة بمجال المطاعم)

5. ويتر (خبرة بمجال المطاعم)

6. استيورد (خبرة وبدون)

7. أمن إداري (مؤهل متوسط)

8. عمال بوفيه

مكان العمل: وسط البلد - مصر الجديدة

الشروط المشتركة

السن من 18 إلى 40 عامًا

ذكور فقط وخريجين فقط

تحديد موقف الجيش

المميزات والحقوق

- الراتب من 2200 إلى 5800 حسب كل وظيفة.

- إتاحة وجبة

- عدد ساعات العمل 8 ساعات، باستثناء الأمن 12 ساعة منها الراحة، وله 3 وجبات.

- تأمين طبي.

- تأمين اجتماعي.

- يوم إجازة في الأسبوع.

- إجازات سنوية وبدل راحات.

- يوجد سكن للمغتربين (بجوار مقر العمل).

للتقدم للوظيفة، يرجى ملء تلك الاستمارة أو يمكن التقديم من خلال الذهاب إلى 163 شارع الحجاز أو محطة مترو هليوبوليس بعد بنك QNB، يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 من الساعه 10 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً.

وظائف شركة 2S Home wear

2S Home wear لتصنيع وبيع الملابس الجاهزة، تطلب للتعيين الوظائف التالية:

1. عمال مخازن

- مكان العمل: التجمع الخامس في منطقة الألف مصنع.

شروط وظائف عمال المخازن

مؤهل متوسط كحد أدنى

حد أقصى للسن 30 عامًا

شرط الانتهاء أو الإعفاء من التجنيد

السكن بالقرب من التجمع الخامس

الحقوق والمميزات

راتب 3400 أساسي

عدد ساعات العمل 9 ساعات

يوم واحد إجازة في الأسبوع

مواصلات لشارع التسعين

تأمينات اجتماعية

وظائف شركة رنين

شركة رنين تطلب للتعيين، الوظائف الآتية:

1- محاسب فرع مؤهل عال.

2- موظف FMC مؤهل عال.

3- مراقب مخزون مؤهل عال.

4- كاشير مؤهل فوق متوسط.

5- موظف خدمة عملاء مؤهل فوق متوسط.

6- موظف مبيعات أجهزة كهربائية، وموبايلات، وأدوات منزلية، ومفروشات مؤهل فوق متوسط.

7- مندوب توصيل مؤهل متوسط.

8. فني تكييفات مؤهل متوسط.

9- عامل مخزن لا يشترط مؤهل.

10- عامل خدمات لا يشترط مؤهل.

شروط الوظائف

- الحد الأقصى للسن 40 عامًا.

- تحديد موقف الجيش.

أماكن العمل

«أكتوبر- المقطم- فيصل- الهرم- مدينة السلام - عين شمس - المطرية - جسر السويس - الألف مسكن - مدينة نصر -وسط البلد».