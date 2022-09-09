تفاصيل وظائف الشباب والرياضة في عدد من التخصصات.. بدون خبرة ومؤهل

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بعض الوظائف المتاحة حيث يمكن التقديم لها من قبل العديد من الشباب.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل تلك الوظائف وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة «توظيف مصر»، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة رنين.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وجاءت تفاصيل وظائف الشباب والرياضة المتاحة وفقًا لما كشفت عنه الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» كما يلي:

1- محاسب فرع مؤهل عال.

2- موظف FMC مؤهل عال.

3- مراقب مخزون مؤهل عال.

4- كاشير مؤهل فوق متوسط.

5- موظف خدمة عملاء مؤهل فوق متوسط.

6- موظف مبيعات أجهزة كهربائية، وموبيلات، وأدوات منزلية، ومفروشات مؤهل فوق متوسط.

7- موظف أمن مؤهل متوسط.

8. مراقب كاميرات مؤهل متوسط.

9- مندوب توصيل مؤهل متوسط.

10. فني تكييفات مؤهل متوسط.

11- عامل مخزن لا يشترط مؤهل.

12- عامل خدمات لا يشترط مؤهل.

أماكن العمل: «مدينة السلام - عين شمس - المطرية - جسر السويس - الألف مسكن - مدينة نصر -وسط البلد - المقطم -الهرم - فيصل - أكتوبر».

الشروط المشتركة للحصول على الوظائف

جميع المؤهلات «بدون مؤهل - مؤهل متوسط - مؤهل فوق متوسط - مؤهل عالي».

خبرة وبدون.

الحد الأقصى للسن 40 سنة.

تحديد موقف الجيش.

المميزات والحقوق

الراتب حسب كل وظيفة والخبرة.

حوافز شهرية.

عدد ساعات العمل 9 ساعات.

تأمين طبي - تأمين اجتماعي.

يوم إجازة في الأسبوع.

إجازات سنوية.

كيفية التقديم على الوظائف

وللتقديم للوظيفة يرجى ملء تلك الاستمارة والذهاب مباشرة على عنوان «برج بيراميدز هاوس، ١شارع محمد عبد اللطيف، 80 شارع زغلول الرئيسي متفرع من شارع الهرم، الدور الأول، أمام مسجد الرحمن وبجوار التأمين الصحي، يوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 مساءَ، أو يمكن التسجيل مباشرة على موقع توظيف مصر