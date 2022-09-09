أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف المعلمين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، من المعينين بوزارة التعليم العام فقط وخريجي كليات التعليم الصناعي وخريجي الهندسة في وظيفة مسئول «الفاب لاب».

لن يقبل أي أوراق غير معتمدة أو مختومة

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف وهي كالتالي:

- يحضر المتقدم نسختين أصل من الأوراق المطلوبة أمام كل شرط من شروط الإعلان (عدد 2 نسخة أصل لصحيفة الحالة حديثة + الأفادات) وكذلك (عدد 2 صورة طبق الأصل للمؤهل + الرقم القومي) حديثة لم يمر على استخراجها "شهر" وتكون معتمدة ومختومة بختم شعار الجمهورية.

- تسلم النسخة الأولى من الأوراق لفرع الأكاديمية عند أداء الاختبار النفسي ، والنسخة الثانية تسلم عند أداء المقابلة الشخصية للسادة مديري عموم تنمية المواد.

- لن يقبل أي أوراق غير معتمدة أو مختومة بشعار الجمهورية أو مر على استخراجها أكثر من شهر.

أقرار بالشروط وبتحمل المسؤولية في حال مخالفتها

- على من يرغب بالالتحاق بالعمل بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM الألتزام بالشروط الواجب توافرها واحضار كافة الأوراق المطلوبة مطابقة للبيانات التي تم تسجيلها ، وفي حالة ثبوت تسجيل بيانات (خاطئة/مغايرة) يعتبر التسجيل لاغيا دون ادنى مسئولية على وحدة STEM أو الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- تتواجد مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالمحافظات التالية (الجيزة - القاهرة - الأسكندرية - الأسماعيلية - الغربية - المنوفية - الدقهلية - كفر الشيخ - اسيوط - البحر الاحمر - الأقصر - القليوبية - الشرقية - بنى سويف - قنا - سوهاج - المنيا - الفيوم - السادات منوفية) على المتقدم أن يختار في نموذج التقدم 5 رغبات فقط من المحافظات السابق ذكرها.

- قرأت الشروط والمعلومات وأقر بتحمل المسؤولية في حال مخالفتها.