شروط التقديم في وظائف المعلمين بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقديم للعمل بوظائف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن التقديم على الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين وحتى يوم 12 سبتمبر 2022.

شروط التقديم للعمل بوظائف مدارس المتفوقين

- أن يكون المتقدم من المعينين بوزارة التربية والتعليم «تعليم عام فقط وليس تعليم فني أو تعليم أزهري أو خريج تعليم أساسي»، وقبول المتقدمين من خريجي كليات التعليم الصناعي وخريجي كليات الهندسة في وظيفة مسؤول الفاب لاب.

- السن لا يزيد عن 50 سنه بالنسبة للمعلمين و55 سنة بالنسبة للمتقدمين لوظائف القيادات «وكيل - مدير» وذلك في 1 سبتمبر.

- حاصل على بكالوريوس أو ليسانس عام من إحدى كليات التربية أو دبلوم تربوي في التخصص المتقدم اليه أو التأهيل التربوي.

- يفضل الحاصلين على دبلومة STEM.

- يجب أن تطابق الوظيفة المتقدم إليها مع صحيفة الأحوال وبالنسبة لتخصصات العلوم (كيمياء - فيزياء - احياء - جيولوجيا / علوم الأرض) لابد أن يتفق مع المؤهل الدراسي (يتم احضار صورة المؤهل طبق الأصل و معتمدة) مع الأوراق.

- يفضل خريجي أقسام تدريس المواد باللغة الإنجليزية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 307 لسنة 2015.

الحاصلين على مؤهل أعلى والخبرة في تدريس

- يفضل الحاصلين على مؤهل أعلى والخبرة في تدريس مادة التخصص بالمرحلة الثانوية ( يتم احضار إفادة معتمدة) مع الأوراق.

- ألا يكون قد تم استبعاده سابقا من مدارس STEM.

-ألا يكون محال للمحكمة التأديبية أو صدر ضده جزاء من الشئون القانونية (تقديم إفادة معتمدة من الشئون القانونية بالجهة) مع الأوراق.

- يتم العمل بنظام المأمورية.

- بالنسبة للوكلاء والمديرين لابد أن يكون التخصص لغة إنجليزية- علوم باللغة الإنجليزية ورياضيات باللغة الإنجليزية ويفضل أن يكون من العاملين بالمدارس الرسمية لغات.

- بالنسبة للوكلاء أن يكون قضى على الأقل خمس سنوات في التدريس، وللمديرين أن يكون قد عمل في الإدارة المدرسية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.