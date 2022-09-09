خبير اقتصادي: الدولة اتخذت إجراءات عديدة لحماية المجتمع من الغلاء العالمي

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إنه كان لا بد أن تقدم الدولة المصرية بعضا من المبادرات لحماية المجتمع من الارتفاع الكبير في مستويات الأسعار العالمية.

حزم تأمينية لمواجهة ارتفاع الأسعار

وأضاف «بدرة»، خلال اتصال هاتفي على شاشة EXTRA NEWS، أن الحكومة وضعت حزما تأمينية لمواجهة ارتفاع الأسعار، ويظهر ذلك جليا في القمح والزيوت أو في سوق النفط العالمية سواء الغاز أو البترول، وإذا جرى تسعير السلع سواء المحاصيل الزراعية أو البترولية بالأسعار العالمية لما استطاعت الدولة مجابهة الارتفاع في مستويات الأسعار.

زيادة المعاشات والمرتبات

وأشار إلى أنه جرى وضع آليات منذ بداية العام المالي الماضي عندما وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤية لمبادرات بزيادة المرتبات منذ 1 أبريل الماضي، وزيادة المعاشات، ومزيد من الأسواق والمعارض حتى نهاية العام الحالي، وهذا يحجم من مستويات التضخم داخل مصر.