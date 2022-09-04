وزير التموين: لم نتأخر في توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي، وأصبح له أولوية قصوى في مصر والعالم، مضيفا: «لم نتأخر في توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية»، وذلك خلال استضافته في برنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، والذي يعرض على «القاهرة والناس».

التضخم العالمي وصل إلى أكثر من 7%

وأضاف «المصيلحي» أن التضخم العالمي وصل إلى أكثر من 7% لأول مرة منذ 40 عاما، وبعض دول المنطقة تعاني أزمة في توفير السلع الأساسية وهذا لم يحدث في مصر، كما أن الدولة كثفت برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة التضخم المستورد، نافيًا ما تردد حول طلب صندوق النقد الدولي رفع الدعم «الحديث عن رفع الدعم ضمن مفاوضات صندوق النقد لدولي شائعة مغرضة».

مخزون القمح يكفينا حتى مارس

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: «المغرضين يريدون أن يبينوا صندوق النقد الدولي جاي يضر البلد وهذه رؤية قديمة»، مؤكدا أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لم نكن قادرين على تحمل الأزمات العالمية، مؤكدًا أن مخزون القمح الآن لدينا يكفينا حتى مارس 2023، واستطعنا الحصول على أكبر كمية من القمح المحلي هذا العام، والدولة وفرت العملة الصعبة لاستيراد احتياجات مصر التموينية».

وواصل: «مخزون السكر والزيت يكفي لمدة 6 أشهر وأسعار الأرز ستستقر خلال الفترة المقبلة، ونرحب الشراكة مع القطاع الخاص في منظومة توريد الأرز».