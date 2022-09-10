كيفية دفع فواتير الغاز «أون لاين».. 4 خطوات بسيطة

يتجه الناس إلى المعاملات الإلكترونية للتيسير على أنفسهم، ويبحثون عن سبل ذلك بكل الطرق لسداد كافة المستلزمات التي تقع عليهم، ومنها دفع فواتير الغاز أون لاين.

ويمكن دفع فواتير الغاز أون لاين بخطوات سهلة وبسيطة، حيث تقدم شركات الغاز التابعة لوزارة البترول العديد من الخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار سياسة الشمول المالي التي تطبقها الدولة.

دفع فواتير الغاز أون لاين

ويمكن دفع فاتورة الغاز أون لاين، بالتعاون مع فورى وبنك مصر، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية، يجب الدخول على رابط دفع فواتير الغاز، ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة، التي تتضمن رقم المشترك: «فرعي، وشقة، وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة»، ثم الضغط على عرض الفواتير، وبعدها يمكن للمستخدم تحديد طريقة الدفع سواء بطاقة الائتمان أو غيرها.

كما يمكن الدفع عبر تنزيل تطبيق فوري من خلال بلاي ستور للأندرويد وأب ستور للأيفون.

ويمكن دفع فاتورة الغاز فوري عبر الخطوات التالية بعد الدخول على تطبيق ماي فوري

1- ادخل على مرافق عامة

2- اختار الشركة

3- اختار دفع فاتورة واحدة أو أكثر من فاتورة

4- ادخل رقم المشترك

5- ادفع واستلم الإيصال

دفع فاتورة الغاز بالفيزا

ويمكن دفع فاتورة الغاز بالفيزا بكل سهولة عبر موقع الشركة التابع لها العميل من خلال الدخول على خدمة دفع فاتورة الغاز بالفيزا وإدخال رقم الحساب والدفع بكل سهولة .

ويمكن دفع فاتورة الغاز بالفيزا بكل سهولة عبر تطبيق فوري، من خلال الدخول على التطبيق، واختيار خدمة دفع فاتورة الغاز، وإدخال رقم الحساب والدفع بكل سهولة.

دفع فاتورة الغاز عبر المحافظ الإلكترونية

يمكن دفع فاتورة الغاز عبر المحافظ الإلكترونية، مثل محفظة الفون كاش من البنك الأهلي، ومحفظة BM من بنك مصر.

كما يمكن دفع فاتورة الغاز عبر ماكينات الدفع الإلكترونى POS فى أي محل تجاري مثل: فورى، مصاري- آمان- ضامن- E-finance- خدماتي- BEE، كما يمكن فعل ذلك عن طريق مكاتب البريد المصري بالتوجه إلى أي فرع وسداد المبالغ المستحقة.