أبو عيطة: قرارات العفو تسعد المصريين.. والدولة حريصة على احتواء شبابها

أشاد كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، القيادي بحزب الكرامة، بقرارات العفو الرئاسي، مؤكدا أنها تُدخل السعادة على المصريين وتعطي فرصة ثانية لسجناء لم يتورطوا قي قضايا عنف أو إرهاب.

وأضاف أبو عيطة، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن الدولة حريصة على احتواء الشباب باتجاهاته المختلفة، وإعطاء فرصة ثانية لـ المسجونين، طالما أنهم لم يتورطوا في أعمال عنف أو إرهاب، ولم يستبيحوا دماء المصريين.

وتابع أبو عيطة: «كلنا نريد الاستقرار والأمن لهذا البلد، ومصر تتسع للجميع من أصحاب الآراء والتوجهات السياسية والأيديولوجية المختلفة».

وأوضح أن لجنة العفو الرئاسي تنظر في كل الطلبات التي تصل إليها، وستواصل دورها خلال الفترة المقبلة.

الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا

وكانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت خروج قائمة جديدة من المحبوسين، اليوم الجمعة، ضمت 33 شخصاً، بعد التنسيق مع الهيئات والجهات المختصة بالدولة، ووفقًا لما تقدمت به لجنة العفو الرئاسي.

إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي

وكان قد أصدر الرئيس السيسي توجيهات بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتشكيلها، وشهدت الفترة الماضية العديد من قرارات العفو الرئاسي عن عدد من المحبوسين، شريطة عدم اشتراكهم في قضايا عنف أو إرهاب بما يهدد الأمن القومي.