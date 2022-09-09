محافظ الشرقية: شهر سبتمبر يشهد افتتاح 42 مشروعا بتكلفة 1.7 مليار جنيه

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، احتفالية المحافظة بعيدها القومي والتي أقيمت أمام مبنى الديوان العام بمدينة الزقازيق إحياء لذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنة التابعة لرئاسة مركز الزقازيق أمام خديوي البلاد آنذاك في التاسع من سبتمبر 1881.

الاحتفال بالعيد القومي للشرقية

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة لمحافظ الشرقية، هنأ فيها أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بـ العيد القومي، مؤكداً بذل المزيد من الجهد والعمل في سبيل تحقيق أهداف الدولة في التنمية والاستقرار.

وقال محافظ الشرقية، إن التاسع من سبتمبر يوم خالدًا في ذاكرة كل شرقاوي يمثل لنا يوم الفخر والكرامة فليعرف الجميع أن «عرابي» بطلًا لثورة قومية كان هدفها الأسمى التصدي للاستبداد.

افتتاح 42 مشروعًا بالشرقية

وأضاف محافظ الشرقية أن شهر سبتمبر يشهد افتتاح 42 مشروعًا في قطاعات «مياه الشرب و الصرف الصحي، والأبنية التعليمية، والكهرباء، والإسكان، والطرق والكباري» بتكلفة مليار و795 مليون جنيه، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

بدء فقرات الاحتفالية بعيد الشرقية

وأعلن الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بدء فقرات الحفل لتعزف الموسيقى العسكرية إيذانا بدخول حملة الأعلام، وعرض علمي «مصر والشرقية» يحمله شباب وفتيات مديرية الشباب والرياضة ليقف الحضور احتراماً وتقديراً لعلم البلاد.

وخلال الاحتفالية استعرض أعضاء مراكز الشباب وقفة أحمد عرابي وهم يرتدون الملابس العسكرية ويجسدون شخصية الزعيم الراحل وكفاح الشعب المصري.

كما قدم أعضاء مراكز الشباب استعراض لعبة العصا على أنغام المزمار والطبل البلدي ليدخل متسابقو لعبة «الباتيناج» يؤدون حركات متناسقة مصحوبة بمقطوعات موسيقية لتختتم مديرية الشباب والرياضة فقراتها بتقديم فقرات غنائية واستعراضية من الفلكلور الشعبي.

كما شهدت الاحتفالية تقديم باقة متنوعة من الأغاني للفنان خالد بيومي نقيب فرع نقابة المهن الموسيقية بالشرقية والفنان محمد عبد المنعم ليدخل البهجة والسعادة في نفوس الجميع.

محافظ الشرقية يسلم 15 عروسة أجهزة كهربائية

وعلى هامش الاحتفالية، سلم محافظ الشرقية 15 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية 4 أجهزة كهربائية عبارة عن «ثلاجة – غسالة – مروحة – خلاط»، مقدمة من مجموعة شركات العربي.

وتفقد محافظ الشرقية عدد من السيارات التابعة للمراكز والمدن محملة بـ 15 ألف شتلة لأشجار مثمرة مقدمة من الأحزاب والمجتمع المدني للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة لخلق جو نقي وصحي للمواطنين.

و حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع المواطنين والعاملين بالديوان والصحفيين ورجال الشرطة والعاملين بمديرية الشباب والرياضة.