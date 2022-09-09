«زراعة الشرقية»: منظومة الأسمدة الإلكترونية حلت مشكلات الفلاح

قال أشرف طه نصير مدير مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالزراعة، مشيدًا بالمبادرات التي يطلقها رئيس الجمهورية لدعم الفلاح والنهوض بالزراعة، والتي أدت لرفع إنتاجية محاصيل زراعية عديدة.

زيادة في إنتاج قطن جيزة 94 مقارنة بالعام الماضي

وأوضح «طه» أن المساحة المنزرعة في الشرقية من القطن «جيزة 94» تبلغ نحو 56117 فدانا بواقع زيادة في الإنتاج مقارنة بالعام الماضي بنحو 20 ألف فدان، مشيرًا إلى هناك إقبالًا من الفلاحين على زراعته بالتزامن مع رفع الدولة سعر بيع القنطار بقيمة 5600 جنيه، «الدولة شجعت الفلاح على زراعة القطن برفع سعر البيع».

وذكر مدير مديرية الزراعة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن نوع «جيزة 94» المخصص زراعته في المحافظة يتميز بمقاومة ارتفاع درجات الحرارة والأمراض، كما يتميز بارتفاع معدل نموه مبكرًا قبل المدة البينية لتفتح الزهرة بنحو 25 يومًا، لافتًا إلى أن «جيزة 94» هو النوع الوحيد في الشرقية من أصناف القطن وبدأت مرحلة الجني من 1 سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر.

صرف الأسمدة إلكترونيا أنهى العديد من الأزمات

وبمناسبة احتفال الدولة اليوم بعيد الفلاح الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام، أشاد مدير مديرية الزراعة بجهود الدولة لدعم الفلاح، خاصة مبادرات «تحسين السلالات، إنتاج تقاوي بأسعار مخفضة للفلاح»، وكذلك دعم أسعار المبيدات المقاومة للآفات التي بدورها أدت لزيادة المساحة المنزرعة وبالتالي ارتفاع معدل الإنتاج.

وأضاف «طه» أن منظومة صرف الأسمدة إلكترونيا، حلت مشكلات التي كان يقابلها الفلاح من حيث صرف الأسمدة «يوريا ونترات 240»، وأصبح حصوله عليها يسيرًا ومنظمًا، وبيع المحصول يكون من خلال المزاد العلني ويجري تسليمه بموجب حيازة الأرض.

ولفت «طه» إلى أنه جرت زيادة حلقات المزاد إلى 29 حلقة بواقع زيادة 6 حلقات على مستوى المحافظة مقارنة بالعام الماضي: «حلقات المزاد العلني رفعت سعر القنطار من 3700 وحتى 5600 جنيه للقنطار».