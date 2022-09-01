النشرة الفنية| دنيا سمير غانم تكشف عن رأيها في «مربوحة».. وموعد جنازة «العسال»

أحداث كثيرة شهدها الوسط الفني خلال الساعات الماضية، ما بين حزن وألم ومهرجانات جديدة، وتصريحات لعدد من نجوم الفن.

«الوطن» تقدم لكم نشرة بأبرز الأخبار الفنية، التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما يلي:

وفاة الفنان والإعلامي أمين العسال

توفي الفنان والإعلامي أمين العسال، مساء أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، داخل إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى في القاهرة.

وتقام صلاة الجنازة على الراحل أمين العسال في مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر.

ختام مهرجان القلعة بحفل عمر خيرت

اختتم مهرجان محكى القلعة بحفل كبير للموسيقار عمر خيرت، وحظي بإقبالٍ جماهيري، ضمن فعاليات الليلة الأخيرة من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، في دورته الـ30.

وحرص عمر خيرت على توجيه الشكر للجمهور، الذي حرص على التواجد، قائلًا: «ربنا يحميكم»، مضيفًا: «بشكر دار الأوبرا، ورئيس دار الأوبرا، والفنان خالد داغر رئيس البيت الفني للأوبرا، والمايسترو ناير ناجي، وأوركسترا الأوبرا اللي بعزف معاهم طول حياتي».

حسين فهمي يحدد زي رسمي لمهرجان القاهرة السينمائي

أكد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضرورة التزام ضيوف الدورة الـ44، المُقرر اقامته في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، بـ«الدريس كود» للمهرجانات الدولية.

وقال «فهمي» في مقطع فيديو، عبر القناة الرسمية للمهرجان، بموقع «يوتيوب»: «نحن مهرجان دولي بالدرجة الأولى، والمهرجانات الدولية كلها لها نظام (دريس كود) موحد، وعندما جئت لهذا المهرجان، فوجئت بأنّ كل شخص وضيف يرتدي ما يهواه، دون الالتزام بالنظام المُتبع»، مضيفًا: «ذلك أمر مرفوض تمامًا، ومن العيب استقبال الضيوف الأجانب، بمظهر دون المستوى، فيجب ارتداء بشكل جيد، للفنانين والفنانات».

اعلان انطلاق الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، إطلاق الدورة الأولى من مهرجان «القاهرة للدراما»، يوم الأربعاء 21 سبتمبر الجاري، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية، خلال شهر رمضان الماضي، بحضور باقة من نجوم صناعة الدراما المصرية.

وتتولى شركة POD Egypt، تنظيم المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيجرى بث فعاليات المهرجان، عن طريق إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

دنيا سمير غانم تبدي رأيها في مربوحة

كشفت دنيا سمير غانم، خلال حوارها مع زهرة رامي ومنة عامر، على إذاعة إينرجي، عن طرحها لأغنية جديدة باسم «نحنوح» قريبا، ولم تحدد موقفها من المشاركة في دراما رمضان المقبل، موضحة: «لسه محتارة بختار ما بين هل أعمل مسلسل ولا فيلم مع المسرح».

وأشادت بالفنانة رحمة أحمد، التي لعبت شخصية «مربوحة» في الموسم السادس من مسلسل «الكبير أوي»، قائلة: هي جميلة جدًا، وقدمت الشخصية بطريقتها، لكنها ليست النسخة الثانية من هدية.